«Trucioli», al Teatro Civico 14 va in scena il nuovo spettacolo degli Omini

Sabato 8 aprile, alle ore 20, in scena al Teatro Civico 14 (all'interno di Spazio X - via F. Petrarca 25 P.co dei Pini, Caserta) «Trucioli», progetto de Gli Omini per la produzione del Metastasio di Prato. Due soli attori, Francesco Rotelli e Luca Zacchini, in minuscole scene di minuscoli personaggi, per ricostruire un’Italietta in miniatura, tutta abitata dai più piccoli.



Da anni Gli Omini conducono in tutta Italia una personalissima indagine, incontrando persone comuni e raccogliendo le loro storie, preziosa testimonianza e spaccato di una realtà attuale sorprendentemente reale e viva. Dalle centinaia e centinaia di pagine di parole raccolte per strada lungo lo Stivale nasce quest’ultimo lavoro. Un’enciclopedia d’incontri casuali, di racconti assurdamente reali, di lingue inconsuete.