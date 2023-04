Qualcosa potrebbe cambiare per la borgata di Garzano, che da tempo chiede maggiore attenzione all'amministrazione comunale. Si tratta di uno dei 23 borghi e quartieri su cui si sviluppa il tessuto urbanistico del capoluogo, che negli ultimi anni ha perso residenti vivendo una sorta di accorpamento alla vicina, e più grande, Tuoro. L'ultimo intervento risale a pochi giorni fa, su sollecitazione dei residenti che avevano segnalato le condizioni del verde nella piazza mentre restano ancora da ripulire le rotonde della Tuoro-Garzano che possono creare problemi di visibilità agli automobilisti. A dettare la time line degli interventi di manutenzione è l'assessore Massimiliano Marzo. «Nonostante i problemi legati alle avverse condizioni meteo dei giorni scorsi e alle difficoltà di reperimento delle risorse - dice il delegato ai lavori pubblici e alle frazioni - le manutenzioni sono partite in diverse aree della città, a cominciare da quelle di pertinenza delle scuole. Per le rotatorie il servizio prevede due tagli, non appena sarà terminato il primo, presumibilmente verso il mese di giugno, partirà il secondo. Intanto stiamo lavorando a un Global service del verde che avrà come vantaggio la garanzia di continuità operativa». A essere ripulito dalle erbacce anche l'albero della piazza mentre resta da rimuovere il vecchio palo dell'illuminazione pubblica a rischio caduta.

A portare, in prima commissione Affari Generali, i problemi di Garzano erano stati il consigliere Pasquale Napoletano, di Fdi, e Nicola Gentile, del gruppo di maggioranza Ndc. Entrambi avevano richiesto gli interventi di manutenzione e una interlocuzione con l'Air Campania, la ditta del trasporto pubblico locale. La riorganizzazione della fermata, pur apprezzata dai residenti, presenta una complicazione involontaria. La palina installata, su cui è presente il Qr Code per accedere all'app dell'azienda e controllare le informazioni sulla fermata, è stata posizionata troppo in alto, rendendone difficile la consultazione soprattutto agli anziani. La novità annunciata da Gentile, però, è una rivoluzione della mobilità con l'introduzione di nuovi sensi unici nella borgata, su modello di quanto realizzato (all'epoca dell'amministrazione Petteruti) nella vicina Tuoro. «Quello che, però, è necessario - dice l'esponente di maggioranza - è il completamento della Tuoro-Garzano per collegare l'ultima rotonda alla strada per Santa Lucia unico modo per consentire l'introduzione dei sensi unici in via San Rocco e via Pozzo richiesti dai residenti. Sono certo che con l'assessore Marzo riusciremo a completare la realizzazione della strada avviando la riorganizzazione della circolazione automobilistica semplificando la vita dei residenti». Completamento, quello della Tuoro-Garzano, rimasto sospeso dai tempi dell'amministrazione Del Gaudio a causa di intoppi burocratici. «Con l'allora governatore Caldoro - dice Napoletano, allora assessore al Bilancio - riuscimmo a far funzionare quella filiera istituzionale di cui spesso si sente parlare, facendo arrivare finanziamenti importanti come per la Tuoro-Garzano. Anche quando la politica riesce a fare il proprio dovere, però, è la burocrazia che rischia di compromettere i risultati delle azioni di Governo. A distanza di anni, però, il problema continua ad essere quello della mancanza di programmazione e controllo su cui c'è ancora tanto da lavorare».