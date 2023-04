Palestra al Parco Primavera a Tuoro, a giugno la consegna

Proseguono i lavori per la palestra per sport individuali a Tuoro, l’opera in corso al Parco Primavera sarà consegnata entro il mese di giugno. A comunicarlo è l’assessore ai Lavori Pubblici, Massimiliano Marzo, che stamattina ha effettuato un sopralluogo all’interno della palestra.

L’intervento è stato realizzato nell’ambito del Bando delle Periferie, che riguarda la riqualificazione di Parco Primavera a Tuoro. I lavori procedono in maniera spedita, è stata ultimata la tinteggiatura delle pareti e dei soffitti, così come sono stati completati gli spogliatoi. Al momento si sta lavorando per terminare gli interventi nei bagni, con l’apposizione delle docce e della rubinetteria, e si stanno montando gli infissi in tutti gli ambienti. «Con la consegna di questa struttura che sorge a Tuoro, che avverrà a breve – ha spiegato il Sindaco di Caserta, Carlo Marino – iniziamo a completare gli interventi relativi al Piano impianti sportivi della città di Caserta, che porterà a una vera e propria rivoluzione, in grado di consentire a tutti di praticare sport, sia a livello agonistico che amatoriale».



«È davvero un’emozione incredibile - ha aggiunto l’assessore ai Lavori Pubblici, Massimiliano Marzo - vedere il cambiamento di un luogo che era diventato negli anni simbolo di degrado. La palestra di ginnastica artistica, infatti, era stata completamente abbandonata e vandalizzata. Ora la stiamo riqualificando per ripristinare la legalità e restituire uno spazio di aggregazione alla comunità».