A Caserta già 100mila vaccinazioni Primato regionale per numero di dosi

CASERTA - Sono 100.000 le somministrazioni di vaccino anti Covid erogate dall'Asl di Caserta: questo il traguardo raggiunto dall'azienda e comunicato questa mattina. Una soddisfazione di non poca rilevanza considerando che l'azienda sanitaria casertana si è distinta dalle altre aziende sanitarie e ospedaliere della regione già dall'inizio dell'attuazione del piano vaccinale. Nei diversi report pubblicati circa l'andamento del servizio in tutta la Campania, L'Asl ha sempre preceduto le due Asl napoletane, quella di Napoli 1 Centro e quella di 2 Nord, distaccandosene per alcune migliaia di prime erogazioni (e, dunque, anche di seconde). Ovviamente si parla di somministrazioni di dosi vaccinali, cosa da non confondere con le vaccinazioni per intero il cui ciclo contempla due somministrazioni. Tuttavia è innegabile che la macchina organizzativa casertana del servizio si sta distinguendo per efficaci e per numero di persone assistite. Da ieri, inoltre, da quando cioè la vaccinazione è stata aperta anche ai cittadini over 70, l'Asl di Caserta ha iniziato non solo ad accettare le richieste ma anche a contattare gli utenti per fissare l'appuntamento della prima somministrazione.

Ultimo aggiornamento: 14:42

