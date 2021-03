La Via Crucis in tempo di Covid nel Duomo di Casertavecchia

CASERTA - Via Crucis in tempo di Covid. La organizzano i giovani di Fabbrica Wojtyla & Compagnia della Città accanto ai giovani della Pastorale Giovanile Vocazionale e della Diocesi di Caserta nella Via Crucis. Si terrà venerdì 26 marzo alle ore 19:00 presso la chiesa di San Michele Arcangelo in Casertavecchia (visibile in diretta TV su Teleprima ch. 91, VideoNola ch. 88, Gigli TV ch. 623 e sulle pagine social della Diocesi di Caserta, della Pastorale Giovanile Vocazionale di Caserta e di Fabbrica Wojtyla & Compagnia della Città e di chi ne farà richiesta).

Organizzato quest’anno di pandemia in piena sicurezza dalla Diocesi di Caserta e vissuto in modo intenso dai giovani della Pastorale Giovanile Vocazionale di Caserta per volere del nuovo vescovo di Caserta Pietro Lagnese, lo straordinario evento per la diretta TV è affidato alla teatralizzazione cinematografica scritta e diretta dal drammaturgo Patrizio Ranieri Ciu, prodotta da Ali della Mente in collaborazione con Elettra produzioni ed interpretata dai giovani artisti di Fabbrica Wojtyla & Compagnia della Città.

La teatralizzazione della Via Crucis è la “Versione di Lolek”, nuova filosofia pregnante di Fabbrica Wojtyla & Compagnia della Città, che introduce valori assoluti di lealtà, rispetto, umiltà e reciprocità, figlia della visione etica del pensiero di Umberto Galimberti e della visione spirituale dell’amore per l’altro di Padre Raffaele Nogaro per una nuova esistenza come azione per il superamento di un così difficile momento del dramma che unisce tutto il mondo.