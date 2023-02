Sedici ristampe, 130.000 copie vendute, di cui 70.000 tra dicembre 2022 e gennaio 2023. Sono i numeri di Dammi mille baci dell'inglese Tillie Cole (2018, 300 pagine, 13,20 euro), per settimane al primo posto della classifica Feltrinelli (ora è secondo, dietro il Cameron Un giorno questo dolore ti sarà utile), nonostante l'exploit di Spare del principe Harry ma subito riconquistato con l'avvicinarsi di San Valentino. È un vero e proprio fenomeno editoriale questo romance «epico, che strazia il cuore» come recita la dedica fatta dall'autrice «a chi crede nell'amore», e che si è posizionato nella top ten nazionale dei libri più venduti grazie al passa parola di TikTok.

Ma il dato più interessante è che la storia di Poppy e Rune, migliori amici all'infinito, oltre il destino, oltre la morte, è stata pubblicata da una giovanissima casa editrice indipendente tutta al femminile, la Always Publishing di Salerno, nata nel 2017, su idea della tarantina Alessandra Friuli e della salernitana Simona Natale, specializzata nella narrativa rosa indagata nelle sue molteplici declinazioni. Il catalogo - 103 titoli - spazia dai titoli destinati alle più giovani a quelli dark e a quelli romantici, ispirati alle suggestioni di classici come Cime tempestose di Emily Brontë e Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen, o che strizzano l'occhio al più scanzonato «chick lit», sulla scia di Il diario di Bridget Jones della Fielding e ai toni erotici rilanciati con successo dalla saga di Bridgerton di Julia Quinn.

È un vero e proprio caso questo delle due imprenditrici che, forti della fortunata esperienza di «Crazyforromance», blog con oltre un milione di visualizzazioni, stanno timone di una realtà piccola ma agguerrita che si fa spazio nel mondo dell'editoria, guadagnando l'attenzione di festival come «Salerno Letteratura».

«Suscitiamo curiosità», dice Natale, «siamo un'azienda del Sud e siamo donne. Lettrici appassionate di letteratura romantica, io, figlia delle commedie americane della Ephron, Alessandra più legata a storie vampiresche alla Twilight. Crediamo, e abbiamo investito nostre risorse, nella narrativa rosa che negli ultimi anni si è evoluta, risentendo dei molti mutamenti sociali. Va sfatato un tabù solo italiano, non è sconveniente leggere romanzi d'amore, e non ci sono solo lettrici donne. All'ultimo Salone di Torino erano tanti i ragazzi interessati a storie che coinvolgono emotivamente. Ci muoviamo nel campo di libri di intrattenimento, ma offriamo prodotti di nicchia, con testi selezionati, traduzioni ed editing accurati, copertine accattivanti e una rete di vendite molto attiva».

E un bel parterre di autori, quasi tutti anglosassoni, con nomi come Asher, Daniels, Hunting, Paige, L.J Shen, Sarah Hogle, e l'ingresso recente di due promettenti scrittrici italiane ai primi posti su Amazon: Naike Ror, identità al momento segreta, più di 16 libri in self-publishing con 70.000 copie vendute; e Anna Nicoletto, regina dell'arte della felicità.

Intanto continua la scalata di Dammi mille baci: «Siamo sorprese anche noi», commenta Natale, «Tillie sa toccare le corde del cuore, i protagonisti sono giovani ma raggiungono più generazioni; la storia, pur seguendo canoni fissi, non è assolutamente scontata. Si avverte una forte spiritualità in questo libro che affronta temi come la malattia e l'elaborazione del lutto».