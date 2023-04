Annalena Benini nominata ​direttrice del Salone Internazionale del Libro di Torino per il triennio 2024-2026

La scrittrice Annalena Benini sarà la direttrice del Salone Internazionale del Libro di Torino per il triennio 2024-2026. Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo e il presidente dell'Associazione Torino, la Città del Libro, Silvio Viale hanno convocato per le 17,45 una conferenza stampa a Palazzo Madama, presso la Sala delle Feste, per presentare ai media la nuova direttrice.

