Cultura, l'appello dell'eurodeputata Adinolfi: «Motiviamo i giovani alla lettura, troppo distratti da pc e social»

Un appello alla lettura per distogliere i più giovani dall’uso eccessivo dei social network. A lanciarlo è l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle, Isabella Adinolfi, che scrive: «Leggere libri è il gioco più bello che l’umanità abbia inventato diceva il premio Nobel per la Letteratura Wislava Symborska. Eppure, oggi, i bambini e i ragazzi si dedicano poco alla lettura preferendo, anche dopo le lezioni scolastiche a distanza, rimanere incollati davanti allo schermo di un pc o di uno smartphone per giocare o chattare. Questo accade perché stiamo perdendo la capacità di insegnare ai nostri figli, ai nostri nipoti quanto possa essere bella e importante per lo sviluppo cognitivo ed emotivo la lettura di un libro».

L'invito ai giovani italiani dell’europarlamentare del Movimento 5 Stelle e membro della Commissione Cultura, segue quello fatto nei giorni scorsi dal ministro francese dell’Economia, Bruno Le Maire, nei confronti dei giovani francesi. «In un momento storico così difficile e complesso, con spazi di socialità limitatissimi per i più giovani, che spesso quindi si rifugiano dietro a uno schermo di un computer o di uno smartphone per giocare o chattare, trascorrendovi ore intere, i benefici della lettura diventano ancora più importanti per non rimanere incapsulati in un mondo fatto solo ed esclusivamente di virtualità. La lettura è formazione, crescita, creatività, fantasia, un vero e proprio sport che va alimentato quotidianamente. Leggete ragazzi, si aprirà davanti a voi un nuovo mondo» conclude nel suo appello Adinolfi.

