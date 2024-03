«Laboratorio Mediterraneo 2», un nuovo viaggio tra fotografie migrazioni e nuove economie a cura di Varone e Saldutti

«Laboratorio Mediterraneo 2. Perché è il mare del Futuro. Fotografie migrazioni miti nuove economie» a cura di Nicola Saldutti e Patrizia Varone (Guida Editori dicembre 2023) è un saggio corale che nasce con l’intento di avviare dialoghi intorno al Mediterraneo, la sua cultura e le tracce dei possibili sviluppi futuri.



La pubblicazione segue “Laboratorio Mediterraneo. Viaggio tra fotografia ambiente letteratura e scienze sociali: storia e futuro del mare tra le terre” a cura di Nicola Saldutti e Patrizia Varone, testo del 2021. Nucleo dei due saggi, gli interventi di esperti per una esperienza multidisciplinare in cui la lettura può essere intrapresa in maniera non necessariamente lineare per incontrare e comprendere ciò che è stato è e può essere sarà il mare tra le terre. E poi soffermarsi sui testi preferiti per trarre spunti di letture, per riflettere, per guardare in compagnia della fotografia che mostra e fa conoscere.

In “Laboratorio Mediterraneo 2. Perché è il mare del Futuro. Fotografie migrazioni miti nuove economie”, le acquisizioni dei fotografi di reportage, di documentazione o di ricerca artistica, intrecciano le competenze e le visioni di tecnologi, antropologi, musicologi, biologi, esperti di cultura visuale, musicisti, operatori umanitari. In questo modo le immagini di Simone Tramonte, Francesco Zizola, Vittorio Sciosia, Michael Duperrin, Alessio Paduano, si alternano ai testi di Marzia Vaccari, tecnologa e docente di Media Digitali e Genere all’Università di Bologna, di Enrico Doria ricercatore presso il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie dell’Università di Pavia, di Mauro Geraci, insegna Antropologia culturale presso l’Università degli Studi di Messina, di Michele Cometa professore di Storia della cultura e Cultura visuale nell’Università degli Studi di Palermo, di Riccardo Gatti, responsabile dei soccorsi a bordo della Geo Barents, la nave di ricerca e soccorso di MSF, Medici senza Frontiere, di Michelangelo Jossa critico musicale, di Paolo Scarnecchia, docente di Storia della musica e Storia delle musiche extraeuropee nei conservatori, di Eleonora Tedesco, cantante.

In questa pubblicazione, è dato ampio spazio alle persone che attraversano il Mediterraneo, le persone che desiderano vite più dignitose raggiungendo luoghi in cui la democrazia e il rispetto dei diritti umani dovrebbero essere acquisiti. L’argomento viene trattato da punti di vista inusuali, piccoli tasselli di ciò che accade in questo mare. Un mare solido di valori, di radici, di presente. Un mare-luogo sperimentale di convivenza, non sempre pacifica, tra popoli. Un mare che “ci riguarda”. “Laboratorio Mediterraneo 2. Perché è il mare del Futuro. Fotografie migrazioni miti nuove economie” a cura di Nicola Saldutti e Patrizia Varone (Guida Editori dicembre 2023) è un testo che invita a rivolgere sguardi intorno, ad ascoltare, a conoscere.