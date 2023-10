Luca Goldoni, morto lo scrittore e giornalista: aveva 95 anni

È morto Luca Goldoni, scrittore e giornalista. Aveva 95 anni. Nato a Parma, inviato di guerra e giornalista di cronaca nera, e poi di costume per diverse testate italiane, dal Corriere della Sera al Giorno, dal Resto del Carlino alla Nazione.

Tra i premi vinti in carriera, il Libro d'oro, per aver superato i tre milioni di copie vendute con i suoi titoli e la Palma d'Oro al salone dell'umorismo per Non ho parole. È morto nel pomeriggio all'hospice di Casalecchio di Reno, dove era stato ricoverato negli ultimi giorni per un peggioramento delle condizioni di salute.