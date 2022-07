Maurizio De Giovanni è a casa: «Grazie per la montagna di affetto, mi scuso se non posso rispondere a tutti»

«Ringrazio di cuore la montagna di manifestazioni di affetto che ho avuto da tutti i livelli, dalle persone delle istituzioni fino ai lettori e cittadini: per me tutte queste manifestazioni di affetto hanno lo stesso valore». Così Maurizio De Giovanni risponde all'Ansa dopo la sua dimissione dall'sspedale Cardarelli di Napoli.

«Mi scuso - spiega lo scrittore partenopeo - per non rispondere singolarmente a tutti, ma sono commosso per me e anche per i miei personaggi, che sono entrati tanto nel cuore delle persone in questi anni. Prometto di continuare, quando me lo consentiranno, gli incontri con tutti i lettori per parlare insieme. Dovrò fatalmente diradarli, soprattutto nei primi mesi, ma questo andrà a vantaggio della scrittura e qualcuno sarà contento».

De Giovanni, ricoverato il 13 luglio per un infarto e sottoposto ad angioplastica al Cardarelli, è tornato a casa e visto anche il periodo di forte caldo i medici gli hanno prescritto di rimanere a riposo fino a fine agosto.