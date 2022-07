Maurizio De Giovanni sta meglio, ma gli servirà riposo

Il bollettino medico di ieri è ottimista: dal Cardarelli fanno sapere che «il decorso post-operatorio procede in modo regolare. Il paziente risponde bene alle terapie somministrate e gli esami ematochimici e strumentali eseguiti evidenziano un buon decorso clinico. In conclusione, le condizioni generali sono buone». I fan di Maurizio De Giovanni possono tirare un sospiro di sollievo. Ma cosa è successo martedì scorso?

Era da poco passata la mezzanotte. Lo scrittore dopo cena ha avvertito un improvviso malore allo stomaco. «Aveva dolori lancinanti, la fronte madida di sudore, ha preso un farmaco a base di Omeprazolo pensando a un reflusso gastroesofageo», racconta il fratello Fabrizio, ingegnere edile e legatissimo a Maurizio, come la sorella Valentina, avvocato matrimonialista: sono rimasti orfani tutti e tre molto presto del padre, scomparso per un malore cardiaco quando il bestsellerista non era ancora ventenne.

«Maurizio pensava a un'indigestione ma il suo aspetto lasciava intendere altro», prosegue Fabrizio, che era in sua compagnia, «e l'ho convinto ad andare in ospedale. Valentina ci ha raggiunti e siamo andati di corsa al Cardarelli. Abbiamo avvisato la moglie Paola e i due figli non appena abbiamo avuto notizie certe della situazione». Era quasi l'alba di mercoledì quando l'autore del commissario Ricciardi e dei Bastardi di Pizzofalcone è stato ricoverato. Dopo i primi esami effettuati in emergenza si è capito che c'era un infarto in atto, ed è stato subito operato dall'équipe di cardiologia diretta da Ciro Mauro. «La prima cosa che ha chiesto», spiega Valentina De Giovanni, «è di essere trattato come un paziente qualsiasi: non ha mai voluto corsie preferenziali. Dobbiamo ringraziare però tutta l'équipe del Cardarelli perché sono stati straordinari. Ci dispiace molto per l'annuncio intempestivo dato via social. Sappiamo che Maurizio è un personaggio pubblico, uno scrittore noto e amato da tutti, ma avremmo preferito poter dare la notizia solo in un momento di maggiore serenità e secondo modalità più opportune».

Fabrizio e Valentina sanno che tantissime persone vogliono accertarsi delle condizioni di Maurizio e vogliono evitare il diffondersi di false notizie, soprattutto via social. «Nostro fratello è contento dell'affetto che gli stanno dimostrando con ogni mezzo», racconta la sorella, «e sarà con ogni probabilità dimesso nei primi giorni della prossima settimana. Le condizioni sono stazionarie, è fuori pericolo ma dovrà proseguire la degenza a casa. E modificare un po' lo stile di vita, frenetico perché scrive tanto e non si sottrae mai all'incontro con i suoi lettori che accoglie sempre con il suo bellissimo sorriso». «Sappiamo», conclude Fabrizio De Giovanni, «che molti, a Napoli e non solo, sentono Maurizio un po' come un parente, un amico della porta accanto. Perciò chiediamo a quanti lo amano di essere comprensivi: è un uomo forte, starà presto bene ma nei prossimi giorni avrà bisogno di tanto riposo».