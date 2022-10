«Music for change», il meglio della sezione libri sul web magazine di Carlo De Cesare

Per tutto il mese di ottobre e sino alla fine di novembre il web magazine «dalloscaffalealweb» diretto dal giornalista Carlo De Cesare pubblicherà i contributi realizzati per la sezione libri del più importante premio musicale europeo a sfondo civile «Music for change» trasmessi in diretta facebook da Cosenza durante la manifestazione dal 4 al 15 ottobre. Otto le aree tematiche per le quali il sito web ha fornito altrettanti incontri con autori di volumi video-intervistati dalla conduttrice del magazine Antonella De Cesare. Si parte con la sezione «Resistenze e democrazia» e con Andrea Sceresini il giornalista freelance di frontiera che insieme a Lorenzo Giroffi ha scritto il volume dal provocatorio titolo: «Ucraina. La guerra che non c'era». Un viaggio in una terra martoriata attraverso immagini e testimonianze di due giornalisti che hanno seguito il conflitto tra Russia e Ucraina fin dal febbraio 2014. Per l'area tematica «Ambiente ed ecologia» invece il volume del giornalista conduttore televisivo, nonché direttore editoriale di «Rai Libri» Marco Frittella «Italia green la mappa delle eccellenze italiane», ovvero tutto il buono che c'è nel nostro paese in materia di sostenibilità ambientale. A seguire per il tema «Cittadinanza digitale, social media e cyberbullismo» la video-intervista all'autore e giornalista radiotelevisivo Luca Pagliari per il volume «Cuori connessi, il coraggio di alzare lo sguardo». Un progetto, prima che un libro, legato alle campagne di prevenzione per droga, sicurezza stradale e cyberbullismo. Sempre per lo spazio del premio musicale dedicato ai libri, il volume di Alessandra Micalizzi docente e ricercatrice presso il Sae Institute di Milano «Women in Creative Industries Il gender gap nell'industria musicale italiana» scelto dal sito dalloscaffalealweb per l'area "Parità di genere e diritti LGBT+" . Un libro che è il risultato di un'ampia ricerca sulla condizione femminile nell'ambito dell'industria musicale italiana. Non poteva mancare un volume su un tema di grande attualità in periodo pandemico e post-pandemico, il telelavoro, o come oggi viene chiamato «lavoro intelligente». A parlarne è il noto sociologo italiano «Domenico De Masi» con il suo volume «Smart working. La rivoluzione del lavoro intelligente», per l'area tematica «Lavoro e dignità».

Si tratta di un libro che approfondisce temi socio organizzativi del lavoro, da sempre oggetto di studio da parte dell'autore. Con l'area «Migrazioni e popoli» l'attenzione si è poi focalizzata su una grande associazione umanitaria «Emergency» e al suo fondatore Gino Strada con il volume postumo «Una persona alla volta da Kabul a Hiroshima» del quale ne ha parlato con Antonella De Cesare Elisabetta Gola direttrice dell’ufficio comunicazione di Emergency e membro del consiglio direttivo, nonché come lo stesso Gino strada ha scritto, motore del volume in oggetto. Per il tema «disuguaglianze e marginalità sociale» Mauro Galliano ha parlato della sclerosi multipla e delle diversità sociali attraverso il suo volume «Occhi di Ferrofilato. Fresco di stampa» una riedizione appunto di un libro- denuncia uscito diversi anni fa ma purtroppo ancora attuale. In chiusura per il tema «Rigenerazione e futuro» il volume di Alessandro Gassman «Io e i Green Heroes.

ho deciso di pensare verde» . A parlarne Annalisa Corrado e Roberto Bragalone rispettivamente ingegnera meccanica che si occupa di percorsi strategici per la sostenibilità in chiave agenda Onu2030, e narratore/divulgatore appassionato, nonché generoso cacciatore di green Heroes. Un volume che attraverso esempi concreti di uomini, ma soprattutto di donne, sottolinea come sia davvero possibile impegnarsi tutti per un futuro sostenibile in tema di economia e di ambiente. Un libro nato da un progetto del famoso attore regista ambientalista, per il quale si è impegnato in prima persona. Un argomento in chiusura del premio musicale e del nostro spazio dedicato alla lettura. Un messaggio di speranza soprattutto per i giovani ai quali è dedicata questa iniziativa.