«Politelling - le storie che cambiano il mondo», Pasquale Incarnato racconta una nuova forma della dialettica politica

In un mondo in continua evoluzione, tra tecnologia e innovazione, anche la politica si tinge di nuove strategie di comunicazione.

Ed è in questo contesto che nasce «Politelling - le storie che cambiano il mondo» il nuovo libro di strategie comunicative applicate alla politica scritto dallo spin doctor e Ceo dell'agenzia napoletana di marketing politico PolitiDO, Pasquale Incarnato.

Classe '89, consulente di marketing politico, Pasquale è un analogico prestato al digitale con un sogno nel cassetto: costruire storie avvincenti.

Nel suo nuovo libro ci parla in modo approfondito di una nuova strategia di comunicazione, il politelling, ovvero lo storytelling, l’arte di raccontare storie, applicato alla politica.

Il libro in uscita sabato 17 febbraio, edito da Lfa Editore, sarà distribuito nelle principali librerie d'Italia e disponibile anche online. Le conclusioni sono affidate a Vincenzo Notaro.

Ma cos’è il politelling?

Si tratta di quelle strategie di comunicazione volte all'ottenimento della fiducia dell'elettore attraverso il consenso grazie all'utilizzo di narrazioni persuasive e coinvolgenti.

Secondo Pasquale Incarnato infatti: «Lo storytelling riveste un ruolo fondamentale nella politica contemporanea e influenza in tantissimi aspetti il processo politico.

Lo storytelling si distingue per la sua capacità di coinvolgere emotivamente il pubblico attraverso potenti narrazioni proprio perché il nostro cervello è abituato ad elaborare informazioni impostandole in modo riconoscibile e attribuendogli un significato».

Ottenere il consenso dell’elettore oggi non è cosa facile: bisogna infatti conquistare la sua fiducia, fare in modo che si riconosca nel personaggio politico nella sua visione e nei valori più profondi.

Riprendendo la tecnica dello storytelling, e quindi attraverso il racconto di storie avvincenti, l’elettore si sente parte fondamentale di un progetto, di un racconto.

Il libro ci spiega come la narrazione possa cambiare - e ha cambiato - nel corso del tempo, le sorti del mondo attraverso casi studio ed esempi sia italiani che internazionali.

Il libro infine pone l’accento sull’utilizzo strategico dei social media, i quali hanno un impatto significativo sull'efficacia del politelling. In periodo storico dove la comunicazione digitale è predominante, le piattaforme social offrono ai politici un canale diretto per raggiungere il pubblico e raccontare le loro storie in modo vincente.

Incarnato conclude dicendo: «Ho un semplice desiderio: che il lettore possa scoprire come il politelling sia diventato una vera e propria forza trainante nei processi elettorali, nei movimenti politici e per la comunicazione dei leader di tutto il mondo. In fondo tutto ciò non è altro che l’insieme di strategie che io ed il mio socio, Mattia Travaglione, applichiamo quotidianamente in agenzia».