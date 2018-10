Martedì 16 Ottobre 2018, 10:06 - Ultimo aggiornamento: 16-10-2018 10:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una insurrezione tecnologica ha cambiato il mondo. E non è ancora finita.nel suo ultimo saggio The Game (Einaudi Stile Libero) analizza la grande trasformazione avvenuta con l'avvento di internet, ovvero il passaggio dal mondo analogico (il flipper) al digitale (la Rete).Lo scrittore racconta la trasformazione con il suo stile di grande affabulatore. Senza avere paura della modernità, ma anzi guardandola con grande interesse, a differenza di molti colleghi scrittori e intellettuali che bollano la Rete come il regno delle forze oscure. Nella certezza che sarà la generazione zero di oggi a dominare il grande gioco.Alessandro Baricco, The Game, Einaudi Stile Libero, p 336, 18 euro