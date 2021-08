Madrid, studioso italiano ritrova madrigali autografi di Torquato Tasso per Carlo Gesualdo

Una preziosa testimonianza inedita è venuta alla luce nella Real Biblioteca di Madrid grazie alle ricerche di Diego Perotti, classe 1990, laureato presso l’università degli studi di Verona in Lingue e culture per l’editoria e lingustics e attualmente dottorando in Filologia, letteratura e scienze dello spettacolo presso l’università di Verona e in Études italiennes presso l’université Sorbonne Nouvelle, nonché membro del Centro scaligero degli studi Danteschi, e dell’editorial board del Tasso in music project.

Si tratta del manoscritto II/3281 (sigla Br), un codice composito di pagine a stampa e carte manoscritte di Torquato Tasso; l’esemplare fu allestito presso la Stamperia Reale di Napoli nel 1808 a cura dello storiografo capuano Francesco Daniele e donato a Giuseppe I Bonaparte re di Spagna. Come si legge nell’edizione critica (2021, Franco Cesati Editore), curata da Perotti . I componimenti dovevano essere oltre quaranta, ma in Br sono trentanove e ciò conferma l’ipotesi di una lettera mancante; inoltre è da segnalare la scarsa collaborazione di Gesualdo: dei madrigali con i quali Tasso sperava di racimolare qualche soldo per risollevarsi dalla propria condizione di indigenza, il principe ne musicò solamente uno “Se così dolce è il duolo”.

Le lettere autografe contenute in Br risalgono alla fine del 1592 e in quel periodo Torquato attendeva l’arrivo di Gesualdo a Roma, città dalla quale il principe sarebbe poi partito alla volta di Ferrara per sposare Eleonora d’Este. Tuttavia Carlo giunse a Roma solo alla fine del 1593. Torquato rimase a Roma fino al 3 giugno 1594; da lì, nonostante le cattive condizioni di salute, si recò a Napoli per chiudere definitivamente la lite giudiziaria con Caracciolo. Giunto a destinazione soggiornò nel monastero di San Severino, allora dimora di monaci benedettini. A Napoli l’autore della Gerusalemme liberata si ricongiunse nuovamente con Gesualdo. I madrigali tassiani tramandati da Br erano già noti. Con il recupero dell’originale è possibile stabilire le relazio ni genetiche che hanno contribuito alla fisionomia della tradizione manoscritta e a stampa.