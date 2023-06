Vera Caslavska, storia di una campionessa ribelle e dimenticata raccontata nel libro di Armando Fico

È uscito lunedi 26 giugno nelle librerie “Věra Čáslavská - Campionessa dissidente” (Battaglia Edizioni), il libro ad opera del giornalista e scrittore napoletano Armando Fico.

Věra Čáslavská, ginnasta più medagliata nella storia dei Giochi Olimpici estivi, diventa un simbolo a causa di un gesto non premeditato, ma istintivo, quasi un raptus: durante una delle finali della sua disciplina, nel corso delle Olimpiadi di Messico ’68, distoglie lo sguardo mentre risuona nell’impianto l’inno sovietico, in segno di supporto al movimento democratico cecoslovacco contro l’occupazione sovietica.

Questo gesto le causerà la rimozione non solo dallo sport, ma dalla società, dalla famiglia, dalla vita, costringendola a compiere scelte dolorose e a una vita molto sofferta. Costretta al ritiro, all’oblio e alla semi-povertà, solo negli anni Ottanta, con lo sgretolarsi della cortina di ferro, la sua situazione migliorò, ottenendo una vita dignitosa e i giusti riconoscimenti a livello internazionale, tra cui l’Ordine Olimpico, il massimo riconoscimento sportivo.

La prefazione è a cura di Saverio Fattori, giornalista per la rivista Correre e autore di romanzi sportivi per Marsilio Editori.

Il libro è una «biografia romanzata», racconta l’autore, perchè «nasce come storia da raccontare, ma poi si è evoluto ben presto - sia per esigenze narrative che editoriali - in una sorta di romanzo. Le giovani generazioni, compresa la mia, di Věra Čáslavská non sa praticamente nulla, quindi è importante riportare in auge esempi positivi, di cui si avverte un disperato bisogno, facendo in modo che si generi anche un’eredità da coltivare e riprendere a modello in futuro».

Armando Fico ha lavorato e ancora per testate locali, scrivendo di materia sportiva dal 2013. Per Battaglia Edizioni ha già scritto una pubblicazione inserita nel libro “Underdog”, mentre di recente ha concluso la sua collaborazione con la rivista Crampi sportivi.