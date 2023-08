Morto Vincenzo De Simone, addio al poliedrico artista napoletano

Si è spento all'età di 77 anni il poliedrico artista napoletano Vincenzo De Simone. Ad annunciarlo è sua moglie Tonia: «Considerando il valore che lui ha sempre dato all'amicizia, mi sembra giusto avvisarvi della sua dipartita. I funerali si terranno domani 3 agosto alle 10 nella chiesa di Santa Caterina a Formiello».

Nato a Napoli nel 1946, residente in via Egiziaca a Pizzofalcone. Al suo attivo premi importanti tra cui il Masaniello nel 2012 per la poesia napoletana. Svariate anche le sue opere letterarie, tra cui citiamo “Luisa Sanfelice” ed “E cunte d''o core”. Nel 2022 era stato tra gli autori del libro “San Ferdinando, Chiaia, Posillipo, storie quotidiane dei quartieri napoletani” (Edizioni della Sera), a cura di Nicola Clemente, con l'avvincente racconto “Procopio Fortunato”.

Qualche mese aveva scritto su Facebook una toccante poesia: «Sospesa ad un filo, scorre la vita, segnata ogni giorno, da nuova poesia.