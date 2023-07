Incidente a Napoli, uomo di 65 anni investito e ucciso da una moto sulle strisce pedonali

Investito e ucciso mentre attraversava la strada. È successo ieri sera ad Agnano, quartiere della zona occidentale di Napoli. A perdere la vita un uomo di 65 anni, investito da una motocicletta guidata da un 24enne mentre attraversava la strada nei pressi degli attraversamenti pedonali in via Agnano Astroni, nelle adiacenze di via Ruggiero.

Il 65enne è morto sul colpo, mentre il centauro ha riportato lesioni giudicate guaribili in 40 giorni.

Il 24enne, denunciato per omicidio stradale, è stato sottoposto ai test risultati negativi. La moto è stata sequestrata e la salma messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.