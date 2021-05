Il genio della Pop Art arrivò per la prima volta a Napoli nel 1975, invitato dal gallerista Lucio Amelio, con cui strinse poi un legame di amicizia indissolubile. Amelio seppe dare alla città di Napoli in quegli anni una impronta internazionale che piacque moltissimo a Wharol, che paragonava spesso la nostra città a New York.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati