“Insetti/Rione Terra 2”, la mostra di Lucia Ausilio di Pozzuoli

Sabato 2 dicembre, dalle ore 11:00 alle 15:00, al Rione Terra di Pozzuoli, Lucia Ausilio presenta “Insetti/Rione Terra 2”, la seconda delle mostre tematiche, a cura di Paola de Ciuceis, pensate per fare il punto su “Planet” la ricerca artistica da sempre ispirata alla natura e alle connessioni che innesca.

Dopo il corpus di sculture selezionate per “Lo sguardo rivolto verso il cielo”, per il secondo appuntamento, una scelta di opere pittoriche su metallo che in bilico tra figurativo e astratto ci rinnovano il dialogo uomo-natura e suggeriscono un diverso approccio all’universo insetti.

Rivisitati alla luce di una vena artistica che reinterpreta il mondo reale in chiave onirica, nella loro mostruosità diventano forme meravigliose e affascinanti che, in bilico tra figurativo e astratto rinnovano il dialogo uomo-natura e suggeriscono un diverso approccio all’universo insetti. Ausilio li ritrae su metallo con una tecnica che ricorda quella dei writer, ne fa eleganti silhouette dal suadente colore del cielo e li offre allo sguardo dell’osservatore nel loro aspetto meno impressionante.

Lasciando spazio al fantastico li ripropone in forme surreali, decisamente gradevoli. Le sagome trasfigurate degli insetti animano anche una piccola serie di sculture gioiello in argento e in ottone, tutte fusioni a cera persa, e un tondo di marmo bianco lavorato a bassorilievo.