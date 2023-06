Museo di Capodimonte, 3459 visitatori nella prima domenica di giugno (a ingresso gratuito)

Il museo di Capodimonte regista 3459 visitatori nella prima domenica di giugno, come ogni mese a ingresso gratuito. E 6000 napoletani e turisti nei viali del bosco reale ritrovato con il direttore Sylvain Bellanger. Questi i dati che arrivano in giorni particolari, quelli che precedono la grande mostra che vede i pezzi più importanti delle collezioni trasferiti al Louvre per l'esposizione Naplès à Paris. Il 6 giugno, la conferenza di presentazione. All'inuagurazione è atteso anche il presidente della Repubblica, Sergio MAttarella