Pop President, l'omaggio di The Skill a Cossiga nel trentennale della scadenza del suo mandato al Quirinale

Dopo l'opera digitale Icon President dedicata a Sergio Mattarella in serie limitata da 20 esemplari uno dei quali consegnato al Quirinale, e dopo la cartolina griffata «Grazie Presidente!» in 100 copie celebrative per il secondo mandato di Mattarella, The Skill Group presenta una nuova serie di opere dal titolo «Pop President».

Primo dei protagonisti ritratto anch'egli in sole 20 copie è l’ex capo dello Stato Francesco Cossiga, a cui seguiranno altre figure iconiche delle istituzioni italiane. «Pop President» nasce da un’idea del Ceo di The Skill, Andrea Camaiora ed è realizzata mediante tecnologia digitale su pannello butterfly giocando sul contrasto di colori, come già i precedenti ritratti.

Per l'esordio della nuova serie è stato scelto Francesco Cossiga nel trentennale della scadenza del suo settennato (1992, la scadenza era il 3 luglio ma si dimise anticipatamente il 25 aprile) come grande protagonista delle nostre istituzioni, tuttora ricordato per la capacità che ebbe di lasciare il segno negli importanti ruoli ricoperti nella sua lunga carriera - tra cui ministro dell'Interno, sottosegretario alla Difesa, premier, presidente del Senato e presidente della Repubblica - ma anche per l'acume politico, la preparazione giuridica e la vis polemica.