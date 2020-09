Gualtieri a Cernobbio: «Il rimbalzo del Pil sarà maggiore del previsto»

Roberto Gualtieri di nuovo ottimista: «Il rimbalzo del Pil nel terzo trimestre» sarà «maggiore del previsto». Lo afferma il ministro dell'Economia al Forum Ambrosetti secondo cui si tratta di una stima sulla «base di un ampio set di indicatori».

Rimbalzo del Pil

«Il Recovery Plan sarà incentrato sugli investimenti, che hanno un forte impatto su Pil e crescita economica. Vedrete le nostre stime a breve. Questa massa di investimenti aggiuntivi ci darà anche lo spazio per gradualmente far entrare a regime una riforma fiscale che strutturalmente si finanzierà con il contrasto all'evasione fiscale e con una riforma del sistema delle detrazioni e della tassazione ambientale». Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, a margine del forum Ambrosetti di Cernobbio. «Il Recovery plan ci dà lo spazio anche fiscale per far entrare a regime una riforma che speriamo sia ambiziosa e dia semplicità al sistema tributario e riduzione del carico fiscale soprattutto per i redditi medi e medio bassi», ha aggiunto.

