ArcelorMittal, mille operai a Roma e sciopero a Taranto: Landini, Barbagallo e Furlan in piazza Santi Apostoli

ArcelorMittal, ex Ilva: una manifestazione a Roma nella mattinata e uno sciopero che terminerà domani a alle 7 a Taranto: sono le iniziative dei lavoratori diretti e dell'indotto di ArcelorMittal coinvolti da Fim, Fiom e Uilm di Taranto e in maniera autonoma dall'Usb.

Contestano il nuovo piano industriale della multinazionale, che ha chiesto ulteriori 4.700 esuberi entro il 2023 e il mancato rientro al lavoro dei 1.600 lavoratori attualmente in capo all' Ilva in As.

A Taranto l'Usb ha promosso inoltre un presidio alle portinerie e a seguire un sit-in davanti alla direzione, a cui hanno aderito anche rappresentanti di associazioni ambientaliste che invocano la chiusura della fabbrica, la bonifica con reimpiego degli operai e la riconversione economica del territorio.

Partiti da Taranto ieri sera con una ventina di bus, oltre 1.000 lavoratori dell'ex Ilva e dell'indotto hanno intanto raggiunto Roma insieme ai delegati di Fim, Fiom e Uilm, per la manifestazione nazionale #futuroallavoro organizzata da Cgil, Cisl e Uil alla quale parteciperanno, in piazza Santi Apostoli, dalle 9.30, anche Landini, Barbagallo e Furlan.

Ultimo aggiornamento: 10:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA