Nola business park, nasce l'accordo con eLogy per il dropshipping

Nasce la piattaforma personalizzata per le aziende del Nola Business Park, dedicata al dropshipping, frutto di un accordo quadro stipulato tra il maggior centro di distribuzione B2B d’Europa ed eLogy, start up specializzata nei servizi per e-commerce. Il dropshipping è un metodo di vendita che consiste nel vendere online un prodotto senza averlo materialmente in un magazzino di stoccaggio e costituisce oggi il 33% delle vendite effettuate online con ampie previsioni di crescita. Il dropshipping è il conto vendita dell'era moderna, focalizzato su specifici prodotti richiesti di volta in volta dal mercato.

Grazie a questa partnership, di durata biennale, le quasi 500 aziende presenti nel Cis-Interporto di Nola potranno promuovere i propri prodotti all’interno di un marketplace digitale B2B esclusivo. La piattaforma eLogy - che rappresenta un importante punto di incontro tra produttori, grandi distributori e dropshipper, ovvero imprenditori specializzati nella vendita sui canali online - sarà customizzata ad hoc per le aziende del Nola Business Park e consentirà loro di presentare i propri prodotti in Italia, Europa, Stati Uniti e Canada, senza dover far fronte agli investimenti di marketing, alle difficoltà tecnologiche, logistiche e burocratiche che derivano dalla creazione e gestione di un e-commerce.

Claudio Ricci, amministratore delegato di Cis Spa e Interporto Campano Spa, ha sottolineato: «per la prima volta il Nola Business Park sigla un accordo con una start-up, concretizzando il suo impegno sia a collaborare con una forma di imprenditoria giovane e fortemente innovativa, sia a far crescere e sviluppare tutto il sistema Cis-Interporto in tema di digitalizzazione. Infatti, questo progetto, focalizzato sul proporre alle aziende sempre nuovi strumenti per ampliare il business, si aggiunge all’accordo dello scorso anno che abbiamo concluso con Alibaba.com».

«Nello scenario attuale in cui assistiamo alla sempre maggiore tendenza ad acquistare prodotti su Internet, eLogy si rivela il partner ideale per il Nola Business Park che crede nell’eccellenza delle aziende italiane, con l’intento di promuovere nuovi mercati e di presidiare maggiormente l’ormai ampio segmento di consumatori che acquistano online. La collaborazione con il Nola Business Park permetterà di superare il limite del tradizionale dropshipping, che propone nelle proprie vetrine digitali prodotti provenienti dalla Cina o da Paesi lontani. Da oggi, grazie ad eLogy local dropshipping, è possibile per gli imprenditori digitali costruire un business online che punta sulla qualità dei prodotti, sull’efficientamento dei tempi di consegna e sul miglioramento del servizio ai clienti», sono le parole di Marco Lanzoni, ceo e fondatore di eLogy.