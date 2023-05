A Sorrento la due giorni Ambrosetti dedicata al Mediterraneo con ministri e manager di 20 Paesi

Dopo il successo della prima edizione, riparte il Forum «Verso Sud: La strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socio-culturale del Mediterraneo».

Una due giorni, che si apre domani, 19 maggio, a Sorrento, presso il Grand Hotel Excelsior Vittoria, realizzata da The European House - Ambrosetti con il patrocinio del ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto e che vedrà gli interventi di Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare, Antonio Tajani, ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, oltre ai principali esponenti e rappresentanti dei Paesi del Mediterraneo, business leader e opinion maker.

«Anche quest'anno, Sorrento è pronta ad accogliere questo importante evento, che riporta il Sud al ruolo di centralità che merita - commenta il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola -.

Ministri di vari Paesi, vertici di grandi gruppi aziendali e rappresentanti istituzionali si danno appuntamento nella nostra città per confrontarsi su grandi temi, dall'economia del mare alla transizione energetica, dall'industria turistica ai cambiamenti climatici. Sfide che anche le nuove generazioni sono chiamate ad affrontare. Ed è per questo che abbiamo voluto una speciale anteprima, dedicata ai giovani del territorio, in grado di rendere Verso Sud una piattaforma capace di dialogare e offrire spunti ai manager ed agli imprenditori del futuro».

Focus del nuovo «Libro Bianco» presentato in questa edizione, saranno le quattro filiere strategiche per la crescita del Sud Italia come baricentro del percorso di crescita e di cooperazione del Mediterraneo: l’economia del mare per la competitività, attrattività e crescita del Sud Italia e del Mediterraneo; il settore energetico e la doppia sfida della transizione sostenibile e della sicurezza degli approvvigionamenti; le specializzazioni produttive/industriali nelle nuove catene globali del valore; il settore turistico come leva di sviluppo territoriale.

Obiettivo del forum è quello di proseguire e rafforzare la costruzione di un Sud che, superando ritrosie e pregiudizi, possa essere sempre più protagonista delle sfide nazionali ed europee ed attore chiave dell’Italia per lo sviluppo di tutta la macro-regione mediterranea.

In un contesto di grandi trasformazioni come quello attuale, infatti, il Sud Italia e i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo possono infatti svolgere un ruolo determinante per gli obiettivi di sviluppo dell’Europa e dell’Italia. Nel nuovo assetto geo economico che si va delineando il Mezzogiorno può essere baricentro delle strategie di crescita, innovazione e cooperazione del Mediterraneo, diventando piattaforma continentale di congiunzione tra Europa, Asia ed Africa.

Durante il Forum verrà inoltre presentato il Mediterranean Sustainable Development Index (MSDI), un innovativo indice di monitoraggio distintivo e complessivo per il posizionamento del Sud Italia rispetto al Mediterraneo, anche con riguardo agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030. L'evento è sostenuto dal Ministero per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Adler, Coldiretti, Edison, Gruppo FS Italiane, Intesa Sanpaolo, Mediocredito Centrale, Gruppo Msc.