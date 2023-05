In Gazzetta ufficiale sono state pubblicate le disposizioni relative alla riduzione dei pedaggi autostradali per transiti effettuati nell'anno 2022. A partire dalle ore 9.00 di lunedì 5 giugno 2023 si avvia la procedura di riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell’anno 2022 esperibile esclusivamente attraverso l’applicativo “Pedaggi” esposto sul Portale dell’Albo nazionale degli autotrasportatori.

Bonus pedaggi, chi può richiederlo

Per richiedere il bonus pedaggi autostradali i veicoli devono essere adibiti al trasporto di cose, appartenere alla classe ecologica Euro 5 o superiore e rientrare in specifiche classi per il calcolo del pedaggio. La riduzione è proporzionale al valore delle fatture relative ai pedaggi ricevuti, ma per beneficiare del rimborso il totale deve ammontare almeno a 200.000 euro. In ogni caso non può superare il 13 per cento del fatturato annuo. Possono richiedere il contributo le imprese, le cooperative a proprietà indivisa, i consorzi, le società consortili e i raggruppamenti che svolgono servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi.

Come richiederlo

Come disciplinato al punto 27 della delibera n. 6 del 4 maggio 2023 si può richiedere il bonus pedaggi a partire dalle ore 9.00 del 5 giugno 2023 e fino alle ore 14.00 del 11 giugno 2023. Le prenotazioni effettuate oltre tale termine saranno inammissibili.

Quale rimborso si può richiedere

I pedaggi si riferiscono ai transiti effettuati durante il 2022 con mezzi di proprietà, o posseduti a titolo di disponibilità, rientranti in alcune classi specifiche oppure superiore o anche ad alimentazione alternativa o elettrica. Inoltre, in relazione al sistema di classificazione per il calcolo del pedaggio, devono appartenere alle classi B, 3, 4 o 5 se basato sul numero degli assi e della sagoma dei veicoli stessi oppure alle classi 2, 3 o 4 se volumetrico