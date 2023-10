Bollette del gas in aumento: +4,8% a settembre. «Spesa per le famiglie sale a 2091 euro all'anno»

In aumento la bolletta gas per la famiglia tipo in tutela per i consumi di settembre 2023, che sale del 4,8% rispetto ad agosto. Lo rende noto Area in un comunicato. L'aggiornamento complessivo per l'utente tipo, per i consumi del mese di settembre rispetto al mese precedente, è determinato interamente dall'aumento della spesa per la materia gas naturale, +4,8%. Rimangono invariati gli oneri generali e la tariffa legata alla spesa per il trasporto e la misura. Confermati per settembre e per tutto il 2023 l'azzeramento degli oneri generali e la riduzione Iva al 5%, come anche per la gestione calore e teleriscaldamento.

Bollette del gas in aumento: +4,8% a settembre rispetto ad agosto nel mercato tutelato

Per il mese di settembre, che ha registrato una quotazione media all’ingrosso superiore rispetto a quella del mese di agosto, il prezzo della sola materia prima gas (CMEM,m), per i clienti con contratti in condizioni di tutela, e pari a 37,05 euro /MWh.

L'impatto sulle famiglie

«L’aumento delle tariffe del gas del 4,8% disposto oggi da Arera porta la bolletta media di una famiglia del mercato tutelato a quota 1.327 euro annui che, sommati ai 764 euro della luce dopo i rincari scattati nell’ultimo trimestre, fanno salire la spesa per luce e gas a un totale di 2.091 euro annui a nucleo, +181 euro all’anno rispetto le precedenti tariffe». Lo afferma il Codacons, commentando l’aggiornamento tariffario disposto da Arera per il mese di settembre. «Al di la dell’entita degli aumenti di settembre, cio che piu preoccupa e il rischio di una nuova escalation dei prezzi dell’energia nei mesi invernali, quando cioe si concentra l’80% dei consumi di gas delle famiglie - spiega il presidente Carlo Rienzi -. A cio si aggiunge la spada di Damocle della fine del mercato tutelato, che potrebbe determinare effetti negativi a cascata sulle bollette energetiche degli italiani attraverso nuovi sensibili rincari delle tariffe. Ed e per questo che ribadiamo al Governo la necessita di rinviare lo stop al regime di maggior tutela, considerato che, come dimostrano gli ultimi aggiornamenti Arera su luce e gas, i prezzi sono ancora fortemente instabili e non ci sono al momento le condizioni per abbandonare il mercato tutelato», conclude Rienzi.