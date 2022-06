Bonus matrimonio 2022: come richiederlo, a quanto ammonta, a chi spetta. La guida

Bonus matrimonio 2022. Dal 9 al 23 giugno le aziende del settore wedding potranno richiedere l'incentivo. Lo Stato ha messo a disposizine 60 milioni di euro a fondo perduto, per aiutare uno dei settori più colpiti durante la pandemia. Tutto quello che c'è da sapere.

Cosa è il bonus matrimonio

APPROFONDIMENTI L'ENERGIA SOLARE Meno consumi e #UnPannelloInPiù: arriva a Napoli... DL AIUTI Bonus 200 euro in busta paga, a chi spetta? Quando arriva? Come... LA FIERA Bluexperience, tre giorni a Napoli per la mobilità sostenibile...

Il bonus matrimonio è un contributo destinato alle imprese del settore wedding, dell’intrattenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie e Horeca (Hotellerie, Restaurant e Catering). A beneficiarne sono le aziende che nel 2020 hanno subito una riduzione di fatturato del 30% rispetto al 2019 a causa delle restrizioni dovute alla pandemia. I soldi messi a disposizione sono 60 milioni di euro. Dal 9 giugno è diventato operativo grazie al via libera dell'Ue.

Chi può richiederlo

Possono richiedere il bonus matrimonio 2022 le imprese del wedding, dell’organizzazione di feste e cerimonie e Horeca che hanno subìto nel 2020 una riduzione del fatturato non inferiore al 30%, rispetto a quello del 2019. Per le aziende costituite nel 2019, andrà fatto il confronto tra. il periodo di operatività di tale anno e lo stesso periodo del 2020.

Chi non può richiederlo

Non potranno richiedere il bonus matrimonio 2022 le imprese che non rispettano il requisito già citato (vedi scheda precedente) e quelle in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie o già in difficoltà al 31 dicembre 2019.

Distribuzione dei fondi

L'incentivo stanziato sarà così suddiviso:

10 milioni di euro per le imprese del settore Horeca;

10 milioni di euro alle imprese del settore di intrattenimento, di feste, di cerimonie e di quelli diversi del wedding;

40 milioni di euro a valere sul settore wedding.

A quanto ammonta il bonus

Non c'è una quota prestabilita che verrà destinata alle aziende. Il bonus corrisposto verrà assegnato in base ai seguenti fattori:

il 70% tra tutte le imprese ammesse al beneficio;

il 20%, in via aggiuntiva rispetto all’assegnazione di cui sopra, tra le imprese ammesse che presentano un ammontare dei ricavi superiore a 100mila euro;

il restante 10%, sempre in via aggiuntiva rispetto alle assegnazioni precedenti, tra le imprese ammesse con ricavi superiori a 300mila euro.

Come richiederlo

L'agenzia delle Entrate ha rose note le modalità per richiedere il bonus matrimonio l'8 giugno 2022. Il modello per presentare richiesta si può ottenere accedendo all'area risevata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Dovrà essere trasmesso dal 9 giugno al 23 giugno 2022 utilizzando i canali telematici delle Entrate o il servizio web disponibile nell’area riservata del portale.