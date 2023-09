Bonus trasporti terminati in meno di un'ora, ma c'è ancora una lunga coda telematica per accedere al sito del Ministero

Le persone davanti a te sono 21.000. È il messaggio che comunica la fila, le persone in attesa di accedere al portale del ministero per prenotare il Bonus Trasporti. Ma i sussidi sono finiti prestissimo. Sarà possibile infatti effettuare un nuovo tentativo di richiesta del bonus a partire dalle ore 8.00 del prossimo 1° ottobre 2023.

Bonus trasporti, in meno di un'ora esaurito il fondo

Il dubbio che hanno avuti moltissimi si è rivelato, dunque, fondato. Sì, il fondo per i bonus è già esaurito.

Il click day, oggi 1° settembre, ha creato il solito ingorgo telematico e molti non sono proprio riusciti a entrare nemmeno nel sito. In poco meno di un'ora le risorse sono terminate, infatti. Ed erano risorse legate alle mancate richieste attivate il mese scorso. Quindi, non tantissime.

L'accesso al sito alle 8

L'accesso alla piattaforma online del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è stato aperto alle 8 di questa mattina. Ma in pochissimo tempo i Bonus traporti, utili ad acquistare abbonamenti o altri tipi di tessere per viaggiare (dai treni alle metro e i bus) sono andati letteralmente a ruba.

Il prossimo clic day

Il prossimo clic day è fissato il 1° ottobre. Anche in quel caso verranno messi a disposizione gli eventuali residui generati dal mancato utilizzo di bonus richiesti per questo mese.