Brand italiani, Michele Franzese Moda è il primo retailer di lusso ad accettare cryptovalute

Michele Franzese Moda è il primo grande retailer multi-brand di lusso italiano ad accettare Cryptovalute. Tutti gli utenti E-commerce ed Android possono ora utilizzare la nuova forma di pagamento rappresentata dalla valuta digitale protetta dalla crittografia, elemento che rende quasi impossibili le contraffazioni. Le cryptovalute ammesse Grazie all'integrazione con il sistema Coinify del gruppo Voyager Digital, i clienti potranno inserire sul carrello l'opzione crypto come metodo di pagamento e successivamente scegliere fra le valute digitali ammesse scannerizzando poi il QR code per completare il pagamento oppure copiando i dettagli all’interno del proprio wallet.



Il gruppo Michele Franzese Moda punta da sempre a sviluppare nuovi modi di interazione con i propri utenti, convinto della necessità di dare una scossa al sistema commerciale italiano aprendo quest’ultimo sempre di più a un mondo in continua evoluzione. Le reti dei piccoli e medi retailer multi brand di lusso hanno spesso l’innovazione come unica alternativa di successo all'investimento in termini dimensionali di risorse. Iniziare quindi ad accettare le cryptovalute significa guardare con interesse, attenzione e lungimiranza ai nuovi scenari e aprire le porte a un futuro in costante sviluppo e cambiamento dando nuove, numerose e interessanti opportunità agli amanti del lusso e dell'innovazione.