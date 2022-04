Scaglioni Irpef e assegno unico: ecco come cambia la busta paga. Gli esempi di chi ci guadagna e chi ci perde

Le novità sugli scaglioni Irpef e l'assegno unico universale per i figli: a partire da marzo scorso la busta paga dei lavoratori è cambiata. Qualcuno ha già potuto verificarlo con l'ultimo stipendio, altri lavoratori vedranno gli effetti con lo stipendio di questo mese. L'Agenzia delle Entrate ha infatti chiarito che i datori di lavoro che ancora non sono riusciti ad adeguare i loro software, avranno tempo per farlo fino ad aprile,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati