Campania, segnali positivi per le imprese: trainano i giovani

Le rilevazioni dell’Istituto Tagliacarne sul 2023 registrano alcuni segnali positivi per l’impresa campana. La quota delle imprese giovanili della regione è pari al 10,7%, nettamente superiore alla media italiana dell’8,4%. Il Sud nel suo complesso, d’altra parte, si distingue per una percentuale del 9,8%, comunque soddisfacente, in quanto denota la voglia di intraprendenza, di mettersi in proprio, di tanti giovani meridionali.



Un dato altrettanto confortante, per la Campania, è quello sull’incidenza delle società di capitale, pari al 33,9%.

Anche in questo caso, la regione fa riscontrare una percentuale superiore a quella media nazionale, che si ferma al 31,2%, ma, per questa voce, la Campania si distingue nettamente dal dato meridionale nella sua totalità, che non va oltre il 28,2%.

Come è noto, la presenza di società di capitale è indice di un sistema produttivo più solido e maturo. C’è quindi da augurarsi che l’intero Mezzogiorno faccia considerevoli passi in avanti su questa strada, nel prossimo futuro.

*Consigliere del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano