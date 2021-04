Chiara Ferragni entra nel Cda di Tod's (e il titolo vola in borsa): «Darò voce alla mia generazione»

Chiara Ferragni entra nel Cda del gruppo Tod's e il titolo vola in borsa: a Piazza Affari si muove al momento intorno al +5,92% a 30,42 euro per azione. E' bastato annunciare la partecipazione dell'influencer italiana più famosa del mondo per far balzare in avanti il gruppo.

«Ritenendo sempre più importante occuparsi di impegno sociale, della solidarietà verso il prossimo e della sostenibilità nel rispetto dell'ambiente e del dialogo con le giovani generazioni, il gruppo Tod's nomina Chiara Ferragni membro del Cda». Lo si legge in unan nota. «Mi fa molto piacere che Chiara Ferragni sia entrata nel cda di Tod's», dice Diego Della Valle: «La conoscenza di Chiara del mondo dei giovani sarà sicuramente preziosa. Inoltre, insieme, cercheremo di costruire progetti solidali e di sostegno per chi ha più bisogno, sensibilizzando e coinvolgendo sempre di più le nuove generazioni in operazioni di questo tipo».

«Siamo certi - commenta il gruppo Tod's - che la conoscenza di Chiara del mondo dei giovani, unita all'esperienza dei membri del cda, possa costruire un gruppo di pensiero dedicato a progetti focalizzati alla solidarietà verso gli altri, con forte attenzione al mondo giovanile che, mai come in questo momento, ha bisogno di essere ascoltato».

Emozionata Chiara Ferragni: «Ringrazio Diego Della Valle per la fiducia e il rispetto che ha nei miei confronti come donna e manager. Unirmi al gruppo Tod's significa dare voce alla mia generazione con una delle eccellenze dell'Italia nel mondo».