Mario Zanetti, 52 anni, ceo di Costa Crociere, è il nuovo presidente di Confitarma. È stato eletto all'unanimità dall'assemblea a conclusione di un vivace confronto, durato alcuni mesi, che è servito anche ricompattare intorno a un'unica strategia l'orientamento della Confederazione degli armatori. Zanetti che assumerà la presidenza a partire dal prossimo primo gennaio, resterà in carica per il quadriennio 2024/2028 e potrà contare sull'aiuto di quattro vicepresidenti: Mariella Amoretti, Cesare d'Amico, Guido Grimaldi e Lorenzo Matacena.

Mario Zanetti è ceo di Costa Crociere da aprile 2023, dopo aver ricoperto il ruolo di direttore generale dal marzo 2021. Nella sua carriera Zanetti, ha guidato in qualità di president per 4 anni, dal 2016 al 2020, le operazioni di Costa in Asia. Nel suo ruolo attuale di ceo di Costa Crociere supervisiona la flotta di tutte le navi del marchio, operanti in Europa, Sud America e Asia, nonché tutti gli uffici commerciali nel mondo. Nato a Cogoleto (Genova) si è laureato in Economia Marittima e dei Trasporti presso l'Università degli Studi di Genova, e ha completato la sua formazione partecipando a programmi di general management presso l'Insead Business School.

La carriera professionale di Zanetti è stata tutta una scalata in Costa. Iniziata nel 1999 nella direzione revenue management, ha poi ricoperto con successo diverse posizioni chiave in azienda, dimostrando capacità imprenditoriali e di leadership. Nel 2012 è stato promosso Svp revenue management, Air & Sea e Itinerary Planning, diventando responsabile per il miglioramento costante della redditività e della massimizzazione dell'occupazione delle navi. Nel 2017 è stato nominato anche direttore generale di Costa Asia, con focus principale su Cina, Taiwan e Giappone, dove ha ridisegnato l'organizzazione e migliorato significativamente le performance commerciali e finanziarie locali, rafforzando così la leadership di Carnival Corporation nella regione.

Alla guida di Confitarma potrà contare sulla collaborazione dei vicepresidenti a cominciare dai due napoletani, Guido Grimaldi e Lorenzo Matacena. Le congratulazioni sono subito arrivate da Alis, l'Associazione che Guido Grimaldi ha fondato e fatto crescere in maniera rilevantissima in pochi anni. «Con grandissimo piacere ed orgoglio vorrei rivolgere a nome di tutta Alis - ha scritto il vice presidente Marcello Di Caterina - le più sincere congratulazioni al nostro presidente Guido Grimaldi, che da oggi ricoprirà anche il ruolo di vicepresidente di Confitarma. Conosciamo bene la passione, la competenza e l'amore verso il mare di Guido Grimaldi e siamo certi che contribuirà a far riconoscere sempre più l'importanza del trasporto marittimo nazionale e la rilevanza del nostro armamento nel mondo. A Guido, al nostro socio consigliere Lorenzo Matacena eletto anche lui vicepresidente e a tutta la squadra di Confitarma, che sarà guidata dal nuovo presidente Mario Zanetti, vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro, convinti che proseguirà con ancor più sinergia il percorso di collaborazione con Alis già avviato con il presidente Mattioli».

E proprio da Mario Mattioli predecessore di Zanetti, sono arrivate parole di profonda stima per la nuova squadra schierata da Confitarma. «Il dibattito interno - ha detto Mattioli - è servito a varare una squadra coesa e compatta a cui vanno i miei migliori auguri di buon lavoro».

E anche la presidente pro tempore Mariella Amoretti, che ha presieduto l'assemblea, ha formulato a nome di tutta la Confederazione Italiana degli Armatori a Mario Zanetti i migliori auguri di buon lavoro «che sarà molto impegnativo viste le grandi sfide che attendono il settore e che, sono sicura, saprà affrontare con equilibrio e attenzione».

Già, le sfide. Confitarma ha sulle spalle grandi responsabilità soprattutto perché deve responsabilmente guidare la transizione energetica che ha proprio nello shopping un fondamentale punto di riferimento. Grandi dossier sui tavoli internazionali, dalla decarbonizzazione alla digitalizzazione, senza dimenticare, in Italia, riforme come la semplificazione. Si tratta di sfide epocali per l'armamento e non solo.

«Ringrazio tutti per la fiducia - ha commentato Zanetti - sono particolarmente emozionato di assumere questo incarico e di lavorare con la squadra dei vice presidenti e tutta la struttura dell'associazione. Per me sarà un onore rappresentare un settore strategico per il nostro Paese e armatori che sono un'eccellenza dell'industria italiana. Insieme ha aggiunto - proseguiremo il percorso che ha come obiettivo quello di portare la voce dell'armamento nazionale in tutti i consessi nazionali ed internazionali, portando avanti gli interessi comuni senza dimenticare quelli specifici. È mio impegno fare del mio meglio per ripagare della fiducia accordata».