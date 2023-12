Al gruppo Grimaldi la Great Tema, nave che taglia le emissioni del 43%

È stata consegnata al gruppo Grimaldi questa mattina, nel cantiere Hyundai Mipo Dockyard Co. Ltd di Ulsan (Corea del Sud), la terza unità ro-ro multipurpose dell’innovativa classe “G5”. Si chiama Great Tema, e come tutte e sei le unità di questa serie è destinata a migliorare ulteriormente la qualità dei servizi di trasporto marittimo offerti dalla compagnia partenopea tra il Nord Europa e l’Africa Occidentale.

Lunga 250 metri, larga 38 metri e con una portata lorda di 45.684 tonnellate, il design della Great Tema e delle sue gemelle è il frutto di un attento studio delle esigenze del Gruppo e di quelle della sua clientela: grazie ad una configurazione interna innovativa e completamente customizzata, le navi della classe G5 possono trasportare ben 4.700 metri lineari di merci rotabili, 2.500 CEU (Car Equivalent Unit) e 2.000 TEU (Twenty foot Equivalent Unit).

Rispetto alla precedente classe G4, le nuove unità hanno una capacità rotabili invariata, mentre è raddoppiata quella per i container.

Oltre che per la sua capacità di carico, la Great Tema si distingue per le numerose soluzioni tecnologiche all’avanguardia finalizzate all’efficientamento energetico e alla riduzione dell’impatto ambientale.

A dimostrazione della sua elevata efficienza energetica ed ambientale, la Great Tema è capace di ridurre le emissioni di CO2 per tonnellata trasportata fino al 43% rispetto alle altre navi con-ro multipurpose della flotta Grimaldi.

«L’ingresso in flotta e l’impiego di navi come la Great Tema ci avvicina sempre più al grande, prioritario obiettivo del trasporto sostenibile - ha affermato Gian Luca Grimaldi, Presidente di Grimaldi Group - d’altra parte, da anni i nostri investimenti puntano chiaramente e concretamente in questa direzione: soddisfare al meglio le esigenze dei nostri clienti riducendo ulteriormente l’impatto ambientale del trasporto marittimo».

La Great Tema sarà operativa sulla rotta Nord Europa-Africa Occidentale a partire da febbraio 2024. Come le sue gemelle Great Antwerp e Great Lagos, consegnate al Gruppo rispettivamente ad aprile e agosto 2023, servirà i porti di Amsterdam, Amburgo, Tilbury, Casablanca, Santa Cruz de Tenerife, Freetown, Cotonou, Lagos, Tema, Takoradi, Abidjan e San Pedro.