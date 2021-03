Mascherine, in Italia spesi 164 milioni di euro in un anno

Per le sole mascherine (chirurgiche, Ffp2, di stoffa lavabili) nel 2020 gli italiani hanno speso in farmacia 164 milioni di euro. Le vendite di questo dispositivo di sicurezza sono centuplicate nell'anno della pandemia da Covid rispetto al 2019, sia in volumi (i pezzi venduti) che in valori (fatturato in euro). A fornire queste cifre è Iqvia, provider globale di dati in ambito sanitario, farmaceutico, tecnologie innovative, consulenza e servizi di ricerca clinica.

APPROFONDIMENTI FOCUS Covid, la mascherina protegge dal virus e rafforza il sistema... FAQ Faq, sistema immunitario: come capire se funziona bene, come... LA MISURA Usa, i vaccinati possono vedersi al chiuso senza mascherina:...

Il #canalefarmacia fa registrare un fatturato di 3,2 miliardi di euro, il 6,8% in meno rispetto allo stesso periodo del 2020, e genera vendite per 322 milioni di pezzi, -7,3% sull’anno scorso.

Tutti i dati nell’articolo: https://t.co/pc2KHuTypL#consumerhealth @pharmacyScanner pic.twitter.com/0bvnQPb7PZ — IQVIA Italia (@IQVIA_Italy) March 2, 2021

Covid, la mascherina protegge dal virus e rafforza il sistema immunitario: lo studio americano

È poi boom di prodotti usati per la disinfezione delle mani che sono aumentati in volumi del 1125% rispetto all'anno precedente, i guanti protettivi sono aumentati del 105,2% e i termometri dell'80,1%.

Ultimo aggiornamento: 18:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA