Msc acquisisce la maggioranza di Aliscargo Airlines

Msc ha acquisito una quota di maggioranza di AlisCargo Airlines, la società di trasporto merci per via aerea con sede a Milano; le parti hanno confermato che l’operazione è un primo passo verso l'acquisizione del 100% di AlisCargo Airlines da parte di Msc, prevista per l'inizio del 2024, quando AlisCargo Airlines potrà tornare pienamente operativa con la consegna di un Boeing 777F.

Questa operazione rappresenta - è scritto in una nota di Msc - «un nuovo passo verso l'ulteriore sviluppo delle operazioni di Msc Air Cargo creando un gateway europeo e uno snodo chiave per le soluzioni di trasporto merci per via aerea di Msc».

«L'acquisizione della quota di maggioranza di AlisCargo Airlines - ha detto - Jannie Davel, Senior Vice President di Msc Air Cargo - rappresenta un passo avanti per l’espansione delle capacità di MSC Air Cargo e, in definitiva, verso la possibilità proporre ai nostri clienti un'offerta di qualità e coerente.

Sono altrettanto orgoglioso di aver trovato in AlisCargo Airlines un partner che condivide con noi la stessa visione che ha saputo costruire una solida base da cui poter partire per poterci sviluppare ulteriormente assieme».

AlisCargo Airlines nasce nel 2021 per volontà di un gruppo di professionisti del settore aeronautico su progetto di Domenico Alcide Leali, già fondatore di Air Dolomiti (ora controllata da Lufthansa).

La compagnia ha volato fino alla fine del 2022 quando l'Enac le ha sospeso la licenza: ora con l'ingresso di Msc Air Cargo e la consegna prevista di un Boeing 777F potranno essere riprese le operazioni di volo.

Msc Air Cargo opera con due aeromobili gestiti da Atlas Air Worldwide tra Europa, America Centrale e Asia e ne aggiungerà altri due nei prossimi 6 mesi. Al termine dell'operazione, Msc Air Cargo disporrà di una nuova licenza operativa e di una flotta di 5 aeromobili wide-body entro i prossimi 12 mesi.