Il lusso prende il largo. Ed è un lusso Made in Italy. Consegnata nello stabilimento Fincantieri di Monfalcone la prima nave della compagnia Explora Journeys, il nuovo marchio lusso di Msc. La compagnia dell'armatore Gianluigi Aponte entra nel segmento con un ordine a Fincantieri di quattro navi e un investimento complessivo di 2,3 miliardi di euro. Explora I è stata costruita per metà nello stabilimento di Castellammare.

La nuova unità è stata presa in consegna direttamente dall'armatore Aponte che ha voluto accanto come madrina la nipote Zoe Africa Vago.

«Oggi è un giorno storico e rappresenta - ha detto Pierfrancesco Vago, presidente esecutivo della divisione crociere - un passo decisivo nel nostro percorso di crescita, perché segna l'ingresso del Gruppo Msc nel settore dei viaggi di lusso. Questo segmento, in cui crediamo fortemente e di cui intendiamo ridefinire gli standard concentrandoci come sempre sull'eccellenza e sul lusso, ha forti prospettive di crescita. Explora I è una delle più belle ed iconiche ambasciatrici del Made in Italy in mare, una testimonianza dell'artigianato italiano in tutto il mondo. Le quattro navi di Explora Journeys vedranno un investimento di 2,3 miliardi di euro, in grado di generare un impatto sull'economia italiana di oltre 10 miliardi di euro, fornendo quindi un contributo significativo alle prospettive di sviluppo del Paese. In termini di occupazione, la costruzione di ogni singola nave richiede oltre sette milioni di ore lavorative e l'occupazione media è di 2.500 persone per due-tre anni».

Vago ha confermato l'interesse per le due navi in opzione. «Abbiamo bisogno - ha detto - di carburanti naturali. Non appena avremo maggiori certezze su questo fronte confermeremo anche le altre due navi per la flotta di Explora Journeys».

Grandi viaggi e aree del globo di grande fascino. «Explora I - ha detto Leonardo Massa, direttore Italia di Msc Crociere e di Explora Journeys - partirà il primo agosto per il suo viaggio inaugurale da Copenaghen in Danimarca. La nave di lusso trascorrerà diverse settimane nel Nord Europa offrendo una serie di itinerari diversi e attraverserà quindi l'Oceano Atlantico per trascorrere l'inverno in Nord America e nel Mar dei Caraibi prima di tornare in Europa nell'estate del 2024 per alcune crociere nel Mar Mediterraneo. Poi arriverà Explora II, già in costruzione presso il cantiere navale di Fincantieri a Genova Sestri Ponente. Entrerà in servizio nell'agosto del 2024. Explora III, invece, arriverà nel 2026, mentre Explora IV nel 2027».

I numeri di questo vero e proprio gioiello tecnologico: con 63.900 tonnellate di stazza Explora I è lunga 248 metri e larga 32,60 metri. Naviga a 18 nodi in crociera, sfruttando la potenza di quattro generatori per un totale di 38.400 KW. La nave dispone di 14 ponti capaci di offrire uno spazio pubblico e privato senza eguali di 16.000 metri quadrati. Ma ciò che meglio fa capire il concetto del lusso è il rapporto tra personale di bordo e ospiti di 1:1,25.

Explora I dispone di 461 suite, vere e proprie case con una dimensione media di 42 metri quadrati. Inoltre per chi vuole veramente il massimo 1 Owners Residence; 22 Ocean Residences; 67 Ocean Residences, 371 Ocean Terrace Suites, 70 Grand Ocean Terrace Suites e 82 suite collegate adatte per famiglie. E poi la cucina: 11 esperienze culinarie, 6 ristoranti unici, 12 bar e lounge. E ancora. Tre piscine all'aperto, 1 piscina coperta, 64 cabine private per un totale di 6.250 metri quadrati di spazio pubblico all'aperto. Per gli sportivi ecco Ocean Wellness offre 1.000 metri quadrati di strutture per il benessere e il fitness sia al coperto che all'aperto, 9 stanze per trattamenti, 1 salone di bellezza.

«Le Tecnologie di supporto ambientale - ha sottolineato Pierroberto Folgiero, ad di Fincantieri - sono il top tecnologico esistente su mercato. La classe Explora segna in maniera chiara e distintiva la direttrice di sviluppo per Fincantieri. Rispetto all'ingresso nel mercato delle crociere di lusso, infatti, questa nave rappresenta un progetto che scalerà molteplici gradini nell'avvicinamento alla nave del futuro: dalle più moderne soluzioni di riduzione catalitica selettiva e sistemi ad alta efficienza».