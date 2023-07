Ita, azzerato il cda con l'uscita di Lazzerini: al suo posto Benassi come dg

Svolta improvvisa al vertice di Itya Airways, in vista della partnership con Lufthansa. Oggi pomeriggio si dimetterà il cda con l'uscita anticipata di Fabio Lazzerini che era l'ad e non resta nemmeno come direttore generale, nel segno di una dfiscontinuità immediata. Presidente resterà Antonino Turicchi, manager di lungo corso, ben visto dal governo, alla guida operativa, secondo quanto risulta al Messaggero.it, andrà Andrea Benassi, oggi Chief of Network, Fleet and Alliances della compagnia, con il grado di direttore generale. Nella cabina di guida sarà affiancato da Francesco Presicce, chief Technology officer che avrà il ruolo di accountable manager, cioè avrà la responsabilità dei voli.

Il nuovo cda sarà formato da tre membri rispetto ai cinque attuali: Turicchi e due uomini del Tesoro, in attesa che l'Europa autorizzi l'ingresso di Lufthansa in tre step.

Il 25 maggio è stato siglato il signing fra il Tesoro e il vettore tedesco: Lufthansa acquisirà il 41% di Ita attraverso un aumento di capitale di 325 milioni di euro. Poi con un altro aumento Lufthansa salirà al 90% e al rispetto di alcuni parametri sulle performance, verserà altri 100 milioni per acquisire il 100%. Il Tesoro ha creato un fondo di dotazione di salvataggio in 1,350 miliardi di cui 1,1 miliardi versati, ne restano 250 milioni da immettere a breve.