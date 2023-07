Carta per la spesa Dedicata a te, quali prodotti si possono comprare (e quali sono vietati) e in quali negozi

È partita la distribuzione della nuova social card "Dedicata a te". Nella tessera postepay che si ritira begli uffici postali sono caricati 382,50 euro in una volta sola. La carta deve essere attivata entro il 15 settembre altrimenti scade e l'importo non può più essere speso. Ma cosa si può comprare con la carta? Lo strumento della Carta acquisti è stato istituito per le famiglie più in difficoltà. E serve per comprare beni alimentari di prima necessità. Vediamo quali sono.