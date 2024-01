Sicurezza stradale e legalità, arriva Salvini

Un convegno sulla sicurezza stradale («Sicurezza stradale, un impegno per la legalità») con intervento del ministro Matteo Salvini è in programma in città il prossimo giovedì 18 gennaio. Il convegno è organizzato dal Ministero delle infrastrutture, dall'Ordine degli avvocati e dall'Automobile club e si tiene, con inizio alle 11 presso l'aula magna dell'Università «Giustino Fortunato» in via Delcogliano a Benevento.

Sono previsti gli interventi di Angelo Sticchi Damuani, presidente nazionale dell'Automobile club, di Armando Rocco, sindaco di Calvi nonché consigliere giuridico del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in materia di sicurezza stradale, e di Paolo Di Marzio, giudice della Corte di Cassazione.

A precedere gli interventi saranno i saluti del rettore di UniFortunato Giuseppe Acocella, del sindaco di Benevento Clemente Mastella e della presidente dell' Ordine degli avvocati Stefania Pavone.