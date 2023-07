Napoli, ecco la nuova maglia: scudetto e sponsor Msc le novità

Dopo gli spoiler in rete delle ultime ore, ecco il velo sollevato sulla nuova maglia del Napoli per la stagione 2023/24 che comincerà tra poco più di un mese.

La prima e più importante novità attesa dai tifosi è lo scudetto che torna a campeggiare sul dorsale della maglia azzurra 33 anni dopo l’ultima volta, con ai lati il logo del club e quello di EA7, azienda partner Armani che per la terza stagione di fila accompagnerà il club di De Laurentiis e i calciatori in campo tra Campionato e Champions League.

La nuova prima divisa napoletana torna all’azzurro di qualche tempo fa, lasciando la tonalità più scura vista negli ultimi anni. Un balzo indietro di una decade, richiamo alle maglie del club tra gli anni ’80 e 90’. L’altra novità di giornata è l’ingresso di Msc Crociere dalla porta principale: dopo l’addio di Lete, come annunciato, sarà l’azienda di Aponte lo sponsor di prima maglia per il club azzurro. Il colletto e le maniche avranno bordini tricolore per richiamare lo scudetto, un bordino bianco è invece presente anche sulle spalle. L’altra novità relativa agli sponsor è l’arrivo di eBay: la multinational e-commerce company americana prenderà il posto sulla manicha sinistra di Amazon, l’azienda (sua competitor) vista nelle ultime due stagioni in azzurro. Sul retro, fino al giugno 2024 certa la presenza di UpBit, già visto nell’ultimo anno.

⌛️It's time to reveal our new identity: A new 3ra. From Napoli to the World.



Welcome our new Jersey's Partners:



🛳 @MSC_Crociere is our new Global Main Partner



📦 @eBay_Italia is our new Global Marketplace Partner



Click here: https://t.co/86l2ClU29P



💙 #FromNapolitotheWorld pic.twitter.com/NQPQ0zpkBA — Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 10, 2023

In occasione del grande evento sulla nave Msc World Europe oggi al porto di Napoli, svelata anche la seconda maglia presente nella collezione 2023/24 della squadra di Rudi Garcia. Sarà completamente in bianco, con rifiniture in blu tra colletto e maniche. La particolarità arriva sul petto: in trasparenza, infatti, ci sarà il profilo della città con il Vesuvio e il Golfo. Le divise saranno in vendita dalle 19.26 (omaggio all’anno di fondazione del club) di oggi.

Di nuovo scura la terza maglia, che sarà presentata, però, ai tifosi in ritiro tra Dimaro e Castel di Sangro: stavolta il nero sfumato lascerà spazio all’antracite, con le rifiniture in oro per quanto riguarda sponsor principale e logo del club.