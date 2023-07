Garcia è atterrato ieri in prima serata, poco dopo le 20, a Capodichino con la compagna Francesca Brienza: ha regalato la gioia di una foto e di un autografo a un bambino, che indossava la maglia del Napoli, prima di salire sul Van che era lì ad attenderlo all'esterno dell'aeroporto. E domani comincerà per lui l'avventura con il Napoli: il nuovo tecnico degli azzurri sarà con il suo gruppo di lavoro a Castel Volturno e incontrerà lo staff medico, coordinato dal dottor Raffaele Canonico, per stabilire il programma di test atletici e visite prima della partenza per il ritiro di Dimaro-Folgarida prevista per venerdì 14, giornata in cui cominceranno anche gli allenamenti in Trentino sul campo di Carciato.

Da domani, quindi, entrerà, già nel vivo il lavoro del nuovo allenatore francese e del suo staff (tre volti nuovi, il vice Jobard, il collaboratore Fichaux e il preparatore atletico Rongoni che si aggiungeranno a cinque del vecchio staff, il team manager Peppe Santoro, una figura storica del Napoli di De Laurentiis, i preparatori atletici Sinatti e Cacciapuoti, il preparatore dei portieri Lopez e il match analyst Beccaccioli). Garcia stabilirà con lo staff medico il calendario di test e visite per gli azzurri previsto in tre giornate, tra mercoledì, giovedì e venerdì. E Garcia avrà modo in questi giorni di cominciare a fare la conoscenza dei calciatori che si raduneranno a Castel Volturno: tra questi Mario Rui, Olivera, Politano, Demme, Lozano, che s'infortunò al ginocchio contro l'Inter. Poi tutti gli altri azzurri che sono stati impegnati con le nazionali, tra i quali Osimhen, Kvaratskhelia, Lobotka, Zielinski, Simeone, si uniranno direttamente al gruppo a Dimaro, più o meno tra i 18 e il 20 luglio.

E Garcia tra questi giorni a Castel Volturno e quelli in ritiro a Dimaro comincerà ad entrare nella testa dei calciatori e parlerà individualmente con gli azzurri per approfondire la conoscenza prima di cominciare gli allenamenti: il programma della preparazione in Trentino verrà stabilito in questi giorni dall'allenatore francese e dal suo staff tecnico. Lavoro atletico e parte tecnico-tattica con il sistema di gioco principale che resterà il 4-3-3, lo stesso del Napoli di Spalletti, ma verranno studiati anche altri sistemi di gioco.

E poi le prime verifiche nei test in Trentino, le prime due amichevoli fissate per giovedì 20 contro l'Anaune (ore 18) e lunedì 24 contro la Spal (ore 18). Impegni di difficoltà graduale per il Napoli che sarà poi in campo per altre tre amichevoli nel secondo ritiro a Castel di Sangro dal 28 luglio al 12 agosto, in vista poi dell'esordio di sabato 19 agosto a Frosinone. Gli azzurri, quindi, da oggi cominceranno ad entrare nel nuovo mondo di Garcia: nei due ritiri verranno messi a punto i vari aspetti per poter poi partire già nel migliore dei modi in campionato.

Tre partite prima della sosta di settembre: la trasferta di Frosinone all'esordio e poi le due sfide consecutive al "Maradona" contro il Sassuolo e la Lazio di Sarri. Sarebbe importante partire subito forte, in vista poi della ripresa al "Ferraris" contro il Genoa e dell'esordio in Champions League. Vacanze azzurre ormai al termine (Raspadori era a Capri con la fidanzata) e allenamenti alle porte per il Napoli in vista della prossima stagione, dopo l'ultima trionfale chiusa con lo scudetto vinto dopo 33 anni di attesa.