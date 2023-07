Calciomercato Napoli, ultime notizie oggi: ipotesi Faraoni se Zanoli va in prestito

I tifosi lo ricordano ancora per quel gol decisivo all'ultima giornata del campionato 2020/2021 che negò al Napoli di Gattuso la qualificazione in Champions League, ma Davide Faraoni ora potrebbe anche essere una occasione di mercato per la squadra del prossimo anno di Rudi Garcia.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, il terzino del Verona classe 1991 è un'idea del club di Aurelio De Laurentiis per riempire lo spot vuoto di vice Di Lorenzo nella prossima stagione. Bereszynski non sarà riscattao, tornerà a Dimaro Alessandro Zanoli dopo il prestito alla Sampdoria per sei mesi, ma il classe 2000 potrebbe anche scegliere per un ulteriore prestito alla ricerca della continuità. Faraoni si adatterebbe al ruolo di alternativa e l'ingaggio da mezzo milione di euro sarebbe un buon viatico. L'agente, poi, è quel Mario Giuffredi, procuratore già di Mario Rui e dello stesso capitano azzurro.