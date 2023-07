Osimhen, il Real Madrid prova l'assalto: è una richiesta di Ancelotti

Il pericolo per il Napoli ora potrebbe arrivare anche da un vecchio amico: Carlo Ancelotti ha cerchiato in rosso il nome di Victor Osimhen, centravanti azzurro in mezzo a mille voci di mercato questa estate. Secondo quanto riportato dal portale di mercato Relevo, l'ex allenatore del Napoli - in panchina tra il 2018 e il 2019 prima dell'addio - ha chiesto a Florentino Perez un attaccante di peso nella prossima stagione dopo l'addio di Benzema e Osimhen sembrerebbe tra i preferiti.

Il numero uno della lista del Madrid resta ovviamente Kylian Mbappé, ma la telenovela relativa al francese potrebbe arenarsi anche questa estate. Esiste un piano B? Sì, e porta il nome proprio di Osimhen: se non arriverà dal Paris Saint Germain, allora il Real è pronto a prendere seriamente in considerazione la posizione dell'azzurro, per cui De Laurentiis chiederà 150 milioni di euro. Una cifra di certo non inferiore a quella che sarebbe spesa per Mbappé.