Emozione scudetto: la nuova maglia del Napoli è già entrata nella storia

Finalmente sei tornata, maglia azzurra con lo scudetto. Le avevano iniziate a vendere sulle bancarelle nella scorsa primavera, ci siamo fatti anche una idea di come potrebbe essere la nuova divisa per la stagione 2023-2024 osservando qualche immagine in rete.

Suggestivo quel disegno che raffigura Napoli sulla casacca bianca. Finalmente sei tornata, anche se sul web sono state rimesse in vendita dalla NR, sponsor tecnico della squadra azzurra nelle stagioni degli scudetti. Quella con il numero 10 della stagione 1987-1988 è in vendita a 200 euro, quella della stagione 1990-1991 costa meno, 130. La differenza è nel momento storico perché il secondo scudetto non era stato carico di significati come il primo, atteso sessantun anni.

Finalmente, rieccola quella maglia che sarà presentata da De Laurentiis, Garcia e dai vertici di Msc Crociere lunedì 10.

Il 10 è un numero che magicamente accompagna il Napoli del presente e del futuro, giusto (diremmo doveroso) non riassegnarlo e sentirlo sempre vicino.

L'attesa durata 33 anni è finita. E quell'entusiasmo che si era visto in occasione delle feste scudetto torni a contagiare la squadra e la tifoseria. Spalletti, Kim e Giuntoli sono il passato e si deve avere la forza di guardare avanti con ottimismo.