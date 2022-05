Gas, nuovi prestiti per l’Italia: l’atomo torna in agenda. Via al piano per installare pannelli solari sui tetti di tutti gli edifici

A questo punto è ufficiale. Per affrontare l’emergenza gas l’Italia potrà attingere dai 225 miliardi di euro di prestiti ancora disponibili nel NextGenerationEu. Una dote a cui si aggiunge, su base volontaria, l’utilizzo di fondi di coesione (26,9 miliardi), Pac (7,5 miliardi) e i proventi delle aste Ets, ovvero dei permessi a inquinare, (20 miliardi) per un totale di 279,4 miliardi. Nessun cambio di rotta sui progetti né per i finanziamenti...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati