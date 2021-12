Irpef e pensioni, rivalutazione e taglio delle tasse nel 2022 faranno crescere l'assegno: ecco di quanto

Pensioni, nel 2022 torna la rivalutazione degli assegni. Ma con il taglio dell'Irpef in arrivo, sempre per l'anno prossimo, per i redditi sopra i 15 mila euro l'anno ci sarà un ulteriore vantaggio. Con i benefici maggiori previsti per i redditi intorno a 50-55 mila euro lordi l'anno. Inoltre la revisione delle detrazioni per tutte le categorie di contribuenti - ma i dettagli sono ancora da definire e arriveranno nei prossimi giorni - per...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati